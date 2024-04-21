Dişhekimleri yeni dönem için seçimini yaptı

TDB Kocaeli Diş Hekimleri Odası’nda genel kurul tamamlandı. Genel kurul öncesi mevcut oda başkanı Ece Erinalçık Şemen’in başkanlığa aday olmazken Meltem Çağın Alkan Yıldırım ile Tören Genç yeni dönemin başkanı olmak için yarıştı. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde 848 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim ve 5 kişilik disiplin kurulu üyeleri birlikte 10 birlik delegesi seçildi. Meltem Çağın Alkan Yıldırım’ın başını çektiği yeşil liste yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimi blok listeyle kazanırken Töre Genç’in başını çektiği turuncu listeden isimler kendisine yalnızca birlik delegeliğinde yer bulabildi.

YEŞİL LİSTE YÖNETİM KURULU: Berna Arslan, Çağrı Akçay, Demet Patoğlu Kantarcı, Deniz Ergünce, Ece Erinalçık Şemen, Hatice Gürkan, Meltem Çağın Alkan Yıldırım, Meral Başyiğit, Talha Özyiğit

DENETLEME KURULU: Ayşe Çalık Şentürk, Muhammed Zeyeddin Bayram, Sümeyye Aktaş

DİSİPLİN KURULU: Çağrı Arslan, Ergün Evin, Fatih Yılmaz, Mehtap Tuba Mert, Sena Arslan

ODANIN BİRLİK DELEGELERİ: Berna Arslan, Demet Patoğlu Kantarcı, Deniz Ergünce, Ece Erinalçık Şemen, Edip Karaoğlan, Engin Tokmak, Meral Başyiğit, Bora Bayrak (Turuncu liste), Hasan Orakçı (Turuncu liste), Töre Genç (Turuncu liste)