Kocaeli, tercihini İtalya’dan yana kullandı

Eurovision Şarkı Yarışması 2024 yılı şarkıları Türkiye’deki Eurovision severler tarafından 81 İl Oylaması ile oylandı. 2016’dan bu yana EurovisionTürkiye isimli sosyal medya yayıncısı tarafından yapılan 81 İl Oylaması’nda bu yıl 1.500 kişi oy kullandı. Kullanılan oylar sonucu Eurovision 2024 şarkıları arasından Türkiye’deki Eurovision severlerin en beğendiği şarkı İtalya’dan Angelina Mango’nun seslendirdiği ‘La Noia’ oldu. 677 puan toplayan İtalya’yı, 515 puanla Yunanistan, 514 puanla Belçika, 484 puanla Hırvatistan ve 449 puanla İsviçre takip etti. Oylamada San Marino ve Avustralya 0 puanda kaldı.

AZERBAYCAN’A SADECE 2 PUAN ÇIKTI

Oylamada Kocaeli’den 34 kişi oy kullandı, kentin tercihi de ülke genelinden pek farklı olmadı. Kocaeli’deki, Eurovision severlerin kullandıkları oylar neticesinde en yüksek puan olan 12 İtalya’ya gitti. 10 puan bu yılın favorileri arasında da gösterilen Hırvatistan'a gitti. Kocaeli’den 8 puanı alan ülke İsveç’e oldu. 7 puanı alan ülke İsviçre, 6 puanı alan ülke Belçika, 5 puanı alan ülke Yunanistan, 4 puanı Hollanda, 3 puanı Ukrayna aldı. Daha önce oylamada 3 kez birinci olmuş olan dost ve kardeş ülke Azerbaycan bu yıl Kocaeli’den sadece 2 puan aldı, 1 puan ise Sırbistan’a gitti. Eurovision 2024, 7-9 ve 11 Mayıs’ta İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşecek.