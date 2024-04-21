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21 Nis 2024 - 22:00- Perde Arkası G:

Kaldırıma park eden araçlar kaza riski oluşturuyor

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Derince Rıhtım Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar caddenin kaldırımlarına park eden araçlarla ilgili sıkıntı yaşıyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kaldırıma park eden araçlar kaza riski oluşturuyor mask
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Cadde üzerinde bulunan 22 numaralı binanın önünde sürekli araçların park ettiğini ifade eden vatandaşlar, “Bu caddeden insanlar sahile gidiyor. Yaşlılarımız, engellilerimiz var ve onlar bu araç parklanmaları nedeniyle kaldırımı kullanamıyor, araç yolundan geçiyor. Çok ciddi kaza riski atlatılıyor. Bu caddede gündüz ve akşam saatlerinde trafik çok yoğun oluyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün önlem almasını istiyoruz. Kaldırıma araç parkının önlenmesi gerekiyor” dedi.

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21 Nis 2024 - 22:00 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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