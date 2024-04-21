Kaldırıma park eden araçlar kaza riski oluşturuyor

Cadde üzerinde bulunan 22 numaralı binanın önünde sürekli araçların park ettiğini ifade eden vatandaşlar, “Bu caddeden insanlar sahile gidiyor. Yaşlılarımız, engellilerimiz var ve onlar bu araç parklanmaları nedeniyle kaldırımı kullanamıyor, araç yolundan geçiyor. Çok ciddi kaza riski atlatılıyor. Bu caddede gündüz ve akşam saatlerinde trafik çok yoğun oluyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün önlem almasını istiyoruz. Kaldırıma araç parkının önlenmesi gerekiyor” dedi.