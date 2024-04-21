DEVA Partisi İl Başkanı Sudan: Teşkilat mensuplarımızın hakkını kimseye yedirmem

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sudan’ın açıklamasından “İl Başkanı olarak atandığım günden itibaren bazı konular hakkında hiç konuşmadım. Özellikle istifa edip gidenler veya biraz dinlenmek ara vermek isteyenler hakkında. Çünkü bir siyasi partiye katılmak kadar ayrılmakta bir haktır benim nezdimde. Bu süreçte birçok ihaneti, son nefesine kadar mücadele edeni de gördüm. Lakin ayrılırken ve sonrasında sergilediğiniz tavır sizin gerçek karakterinizi ve hayat tarzınızı ortaya koyar. Partinin kurucusu olarak başından beri süreci en iyi bilenlerden ve gözlemleyenlerden biriyim.

SİNEYE ÇEKTİK HİÇ UNUTMADIK

1 genel 1 yerel seçim geçirdik. Kırıldığımız üzüldüğümüz noktalar elbette oldu. Bu partinin tabelasını inandık biz astık. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bazı eski kurucu yöneticilerimiz, il başkanı olduğum günden bugüne yönetim kuramamam için sağı solu arayıp arkadaşları istifaya zorlaması, yalan beyanlarla durumları çarptırması, teşkilatın birlik beraberliğini bozmak için nifak tohumları serpmesini de bugüne kadar sineye çektik unutmadık ve hiç dile getirmedik. Çünkü siyaset bu olabilir dedik doğru yolu bulmaları sabırla bekledik. Atandığımız günden itibaren bana hareket edenleri dahi arayıp emeğiniz var gelin yeniden başlayalım dedik.

PARTİYE GÖNÜL VERDİK

Çünkü benim emeğim olduğu kadar herkesin emeği vardı kuruluşta. Lakin profesyonel davranamayıp farkı süreç yürütmek istediler. Onları da sineye çektik. Fakat son seçim sonrası az kıt kanaat imkânlarla seçim çalışması yürüten adaylarımızın ve teşkilat mensuplarımızın hakkını kimseye yedirmem. Bizler partiye gönül verdik tabelasını astık. Hiç bir zaman mevki makam peşinde koşmadık. Sizler arkanıza bakmadan kaçarken biz maddi manevi ekside bıraktığınız yerle yeksan ettiğiniz teşkilatları toparlayıp yolumuza devam ettik. Yeri geldi sana burada görev verildi denildi görevden kaçmadık. ‘Senin ismine burada ihtiyaç var’ denildi ‘yaz gitsin’ dedik.

‘İNSAN KAYNAĞI KAZANDIRIYORUZ’ DEDİK

Bizler sizler gibi ilk düzlükte arkamızı dönüp gitmedik. Kalıp mücadele etmeyi seçtik. Yerelde bizlerden istenilen her şeyi imkanlarımız doğrultusunda maksimal seviyede gerçekleştirdik. Her gittiğimiz yerde de bunu dile getirdik. Hem yetişiyor hem de ‘Siyasete yeni insan kaynağı kazandırıyoruz’ dedik. Sizler gibi koltuğa yapışıp sadece kendi istikbalimizi düşünmedik. Gençlerin önünü açıp ülkeye kazandırmak için mücadele verdik.

Sizler ise partimin en şaşalı, umutların ve heveslerin en zirvede olduğu dönemde bile yeteneksizliklerinizle partiyi alaşağı ettiniz. Her birimizin emeğinin üzerine basmaya çalıştınız.

ÇOCUKLARIMIZIN RIZKINI SİZE YEDİRMEM

Kadın olduğum için hor gördünüz, yeri geldi aşağıladınız tehdit ettiniz. Hiç birine eyvallah etmedim. Lakin benim yönetimimde çanla başla koşturan, bir tuğlada ben koyayım diye nakdini ve vaktini bu ülkenin düzelmesi için harcayan geç saatlere kadar son güne kadar mücadelesini bırakmayan teşkilatıma laf edemezsiniz. Onların hakkını çocuklarının rızıklarını size yedirmem. Hayatın karşımıza ne çıkaracağını bilemeyiz, lakin biz iyi günde var olup kötü günde yok olanlardan değiliz. Vakti zamanı geldiğinde teşkilatın önünü açacaklardanız. Kaybederken kazanmak diye bir şey vardır. Biz bulunduğu cepheyi terk etmeyen onurlu insanlar olarak mücadelemizi verirken kazananlardanız” ifadelerini kullandı.