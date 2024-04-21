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Hat 41K’nın son durağına yaya üst geçidi yapılmalı

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Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 4 ilçeyi birbirine bağlayan Hat 41K’nın Kartepe’deki son durağında yaya üst geçidi olmaması nedeniyle vatandaşların ciddi endişeleri var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Hat 41K’nın son durağına yaya üst geçidi yapılmalı mask
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Özdilek AVM’nin bulunduğu bölgede D-100 Karayolu’nun üstünde bulunan son durakta yaya üst geçidi olmadığı için karşıdan karşıya geçerken çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Burada ölümlü bir kaza olmadan yaya üst geçidinin yapılmasını istiyoruz. Elbette ışıklar var ama kimse ışıklara uymayı ya da ışıklarda beklemeyi tercih etmiyor. Araçlar seyir halindeyken yola atlayanlar oluyor. Lütfen bu bölgede bir yaya üst geçidi yapılsın. Hiç kimsenin canı yanmadan önlem alınsın” dedi.

# VAR

21 Nis 2024 - 22:30 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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