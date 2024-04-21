Tramvay durağının arkasındaki yol yapılmadı

Tramvay hattının tamamlanarak hizmete alındığını belirten vatandaşlar, “Hattın Başaran durağının hemen arkasında bulunan ve tramvay hattına yaya ve araç bağlantısını sağlayan yol henüz tamamlanmadı. Bu bağlantının da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu alanda çalışma başlatmasını bekliyoruz” dedi.