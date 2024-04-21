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Tramvay durağının arkasındaki yol yapılmadı

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İzmit Adnan Menderes Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Buvarı’nın kesiştiği noktada başlayarak Şehir Hastanesi’ne kadar 3 kilometre uzunluğunda olan 5 duraktan oluşan Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın Başaran İstasyonu’na bağlantı yolu ile ilgili vatandaşların talebi var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Tramvay durağının arkasındaki yol yapılmadı mask
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Tramvay hattının tamamlanarak hizmete alındığını belirten vatandaşlar, “Hattın Başaran durağının hemen arkasında bulunan ve tramvay hattına yaya ve araç bağlantısını sağlayan yol henüz tamamlanmadı. Bu bağlantının da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu alanda çalışma başlatmasını bekliyoruz” dedi.

Tramvay durağının arkasındaki yol yapılmadı
Tramvay durağının arkasındaki yol yapılmadı

# araç, çalışma

21 Nis 2024 - 23:25 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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