Tramvay hattının tamamlanarak hizmete alındığını belirten vatandaşlar, “Hattın Başaran durağının hemen arkasında bulunan ve tramvay hattına yaya ve araç bağlantısını sağlayan yol henüz tamamlanmadı. Bu bağlantının da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu alanda çalışma başlatmasını bekliyoruz” dedi.
- Perde Arkası
Tramvay durağının arkasındaki yol yapılmadı
İzmit Adnan Menderes Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Buvarı’nın kesiştiği noktada başlayarak Şehir Hastanesi’ne kadar 3 kilometre uzunluğunda olan 5 duraktan oluşan Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın Başaran İstasyonu’na bağlantı yolu ile ilgili vatandaşların talebi var.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.