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Ataevler sakinleri kamyon ve tırları sokakta istemiyor

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Kartepe Ataevler Mahallesi sakinlerinin mahallenin içine park eden tır ve kamyonlarla ilgili şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Ataevler sakinleri kamyon ve tırları sokakta istemiyor mask
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Kartepe Ataevler Mahallesi sakinlerinin mahallenin içine park eden tır ve kamyonlarla ilgili şikayeti var. Mahallede sokakların arasında park eden tır ve kamyonların hem güvenlik zafiyeti yarattıklarını hem de kaldırımları işgal ederek insanların geçişlerini engellediklerini belirten mahalle sakinleri, “Biz artık bu kamyon ve tırlardan bıktık. Sokakların arasına park ediyorlar. Yolları kapatıyorlar. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Belediyenin ve emniyetin bu konuda bir çalışma yapmasını istiyoruz. Kamu kurumlarının gerekirse kamyon ve tırlar için bir otopark alanı göstermesini talep ediyoruz” dedi.

# VAR, çalışma

21 Nis 2024 - 23:55 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Misafir - Siz birde körfez ilçeyi görün bütün mahalle aralarında kamyon tır konteyner sanki kamyon garajı ya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 00:17
01

Siyah - Sadece kamyon olsa iyi herkes kafasına göre araba garajı tavuk kümesi yapıyor belediye uyuyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 00:02

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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