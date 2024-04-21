Ataevler sakinleri kamyon ve tırları sokakta istemiyor

Kartepe Ataevler Mahallesi sakinlerinin mahallenin içine park eden tır ve kamyonlarla ilgili şikayeti var. Mahallede sokakların arasında park eden tır ve kamyonların hem güvenlik zafiyeti yarattıklarını hem de kaldırımları işgal ederek insanların geçişlerini engellediklerini belirten mahalle sakinleri, “Biz artık bu kamyon ve tırlardan bıktık. Sokakların arasına park ediyorlar. Yolları kapatıyorlar. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Belediyenin ve emniyetin bu konuda bir çalışma yapmasını istiyoruz. Kamu kurumlarının gerekirse kamyon ve tırlar için bir otopark alanı göstermesini talep ediyoruz” dedi.