Kaldırıma yiyecek bırakanlar köpekleri de riske atıyor

İzmit Turgut Mahallesi Anı Sokak ve Yeşil Vadi Sokak’ta bulunan sokak köpekleri ile ilgili bölgede oturan vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar, “Mahallemizde sokak köpekleri sorunu artık çığırından çıkan bir sorun haline geldi. Daha yeni burada köpekler yüzünden motor kurye kaza yaptı. Yeşil Vadi Sokak’ın aşağısında oturan yetişkinler ve özellikle çocuklar bu yolu kullanamıyor. Bizim en çok canımızı sıkan ve artık tartışmalara neden olan şey ise burada yaşamayan, çekilen sıkıntıları bilmeyen insanların lüks arabalarıyla yoldan geçerken kenara çekip, bagajlarından yemek çıkarıp, kaldırımın orta yerine poşet içerisinde yemek bırakmaları.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Yemek bırakıldığında onlarca köpek var, hepsi ormanın içerisinden yola fırlıyorlar. Sürekli uluyorlar. Bu sokakta insanın can güvenliği yok, kaldırıma bıraktıkları yemekler yüzünden geceleri fareler cirit atıyor. Çünkü bütün kedileri başıboş köpekler boğdu. Allah korusun ama göreceksiniz müdahale edilmezse bir gün burada bir çocuk, yetişkin ölecek. Belediyeler, “Toplayamıyoruz, elimizden bir şey gelmez diyorsa” lütfen kısırlaştırsınlar. Ormanla yol arasındaki çitlerin altı doldurulsun ve köpeklerin yola atlaması engellensin. Kaldırımlara yemek atıkları bırakılmaması ile ilgili uyarıcı tabelalar dikilsin. Yani yemek bırakılırken yola atlayan köpeklere araba çarpıyor. Hem insanların hem de köpeklerin canı tehlikede. Yetkililerin önlem almasını bekliyoruz” dedi.