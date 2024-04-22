Çini sanatını yerinde incelediler

Çini sanatının merkezi olan İznik’te 50 yıldır çamura şekil veren ve bu sanatın önde gelen isimlerinden Kadir Yılmaz’dan uygulamalı eğitim alan kursiyerler, çini sanatının inceliklerini ve tarihini yakından incelemiş oldular. Esra Durmuş Sanat Atölyesi kurucusu ve öğretmeni, aynı zamanda İznikli olan Esra Durmuş rehberliğinde çini tarihine yolculuk yapan kursiyerler, dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya Camisi’ni, Bitinya döneminde inşa edilmeye başlanan surları, Yeşil Cami ve çini fırınlarını ziyaret ettiler. İznik’te çini hammadde alışverişi de yapan ekip, çini tarihine yaptıkları yolculuğu tamamlayarak öğretmenleri Esra Durmuş’a teşekkür etti.