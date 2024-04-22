Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Çini sanatını yerinde incelediler

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Değirmendere’de çini sanatı üzerine faaliyet gösteren ve büyük bir ilgi gören Esra Durmuş Sanat Atölyesi kursiyerleri, sanata yolculuk yaptı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Çini sanatını yerinde incelediler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çini sanatının merkezi olan İznik’te 50 yıldır çamura şekil veren ve bu sanatın önde gelen isimlerinden Kadir Yılmaz’dan uygulamalı eğitim alan kursiyerler, çini sanatının inceliklerini ve tarihini yakından incelemiş oldular. Esra Durmuş Sanat Atölyesi kurucusu ve öğretmeni, aynı zamanda İznikli olan Esra Durmuş rehberliğinde çini tarihine yolculuk yapan kursiyerler, dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya Camisi’ni, Bitinya döneminde inşa edilmeye başlanan surları, Yeşil Cami ve çini fırınlarını ziyaret ettiler. İznik’te çini hammadde alışverişi de yapan ekip, çini tarihine yaptıkları yolculuğu tamamlayarak öğretmenleri Esra Durmuş’a teşekkür etti.

 

22 Nis 2024 - 01:45 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.092 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL