Çini sanatını yerinde incelediler

Çini sanatının merkezi olan İznik’te 50 yıldır çamura şekil veren ve bu sanatın önde gelen isimlerinden Kadir Yılmaz’dan uygulamalı eğitim alan kursiyerler, çini sanatının inceliklerini ve tarihini yakından incelemiş oldular. Esra Durmuş Sanat Atölyesi kurucusu ve öğretmeni, aynı zamanda İznikli olan Esra Durmuş rehberliğinde çini tarihine yolculuk yapan kursiyerler, dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya Camisi’ni, Bitinya döneminde inşa edilmeye başlanan surları, Yeşil Cami ve çini fırınlarını ziyaret ettiler. İznik’te çini hammadde alışverişi de yapan ekip, çini tarihine yaptıkları yolculuğu tamamlayarak öğretmenleri Esra Durmuş’a teşekkür etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.