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22 Nis 2024 - 09:10- Gündem G:

Ensar Vakfı’ndan İzmit Belediyesi açıklaması: “Mahkemeyi kazandık ama kullanmıyorduk”

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İzmit Belediye Meclisi ilk toplantısında, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile yapılan protokoller iptal edilmesinin ardından Ensar Vakfı açıklama yaptı. “İzmit Belediyesi’ndeki yerimizi zaten söz konusu tartışmanın yaşandığı günden bu yana kullanmıyorduk. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan, uygulanmak istenen bu karara karşı dava lehimize sonuçlanmıştır. İzmit Belediyesi ile organik bir bağımız kalmadığı halde, konunun bu şekilde yeniden gündeme getirilmesi manidardır” denildi

Ensar Vakfı’ndan İzmit Belediyesi açıklaması: “Mahkemeyi kazandık ama kullanmıyorduk” mask
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İNSANİ DEĞERLERE BAĞLI GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ


İzmit Belediye Meclisi ilk toplantısında, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile yapılan protokoller iptal edildi. Konunun ardından Ensar Vakfı bir açıklama yayınlayarak bilgilendirmede bulundu. Ensar Vakfı 1979’dan beri; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik  çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, kültür-sanat ve organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan, Bakanlar Kurulu’nun 16.08.2012 tarih ve 2012/ 3582 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan bir vakıftır.


BÜYÜK BİR AİLEYİZ


Kocaeli Şubemiz İl Yönetimi, Genç Ensar Komisyonu ve Hanım komisyonu ve gönüllülerimizden oluşan büyük bir ailedir. Kur'an-ı Kerim Kursu, Medeniyet Okumaları, Teknoloji Takımları, Çocuk Resim Atölyeleri, Kudüs ve Filistin Seminerleri, Gençlerle Kocaeli Sohbetleri, Bilgi Yarışmaları, Deprem Farkındalığı, fotoğrafçılık kursu, resim atölyesi, mahalle şenlikleri, doğa ve kültür gezileri, sabah namazı buluşmaları gibi çalışmalar, yürüttüğümüz bazı faaliyetlerdir.


VAKFIMIZ HERKESE AÇIKTIR


Vakfımız herkese açıktır ve herhangi bir siyasi görüş ayırt etmeksizin milletimize hizmet vermektedir. Bu doğrultuda belediyelerimizle yapılan ortak çalışmalar ülkemizin her köşesinde devam ederken 2 Eylül 2019 tarihinde İzmit Belediyesi, bir önceki yönetim tarafından yapılan sözleşmeyi hiçe sayarak vakfımıza tahsis edilmiş 28 Haziran Nebi Güdük Gençlik Merkezi’ni boşaltmamız yönünde karar almıştır. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan, zorla ve baskıyla uygulanmak istenen bu karara karşı  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan dava lehimize sonuçlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte vakfımız ve vakfımızdan faydalanan gençlerimiz için  yeni bir hizmet binası gösterdiği için İzmit Belediyesi’ndeki yerimizi zaten söz konusu tartışmanın yaşandığı günden bu yana kullanmıyorduk.


İZMİT BELEDİYESİ İLE ORGANİZ BAĞIMIZ KALMAMIŞTI


İzmit Belediyesi ile organik bir bağımız kalmadığı halde, konunun bu şekilde yeniden gündeme getirilmesi manidardır. Gazetelere yansıyan haberlerden üzülerek takip ediyoruz ki, seçildiği ilk günden bu yana toplumun belli bir kesimine karşı belediye başkanının hasmane tutumu ve toplumu ayrıştırma gayretleri devam etmektedir. Tek derdi ülkesine, milletine, bayrağına ve dinine bağlı bir nesil yetiştirmek için gönüllü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek olan vakıfımız üzerinden popülist bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu mekanların kapılarının herkese açık olduğunu bir kez daha hatırlatarak yaşananları kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz.” İfadelerini kullandı

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Nis 2024 - 09:10 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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