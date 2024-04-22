CHP Yerel Yönetimler Sonuç Bildirgesini açıkladı: İşte CHP’nin 2028 stratejisi

BİRİNCİ PARTİ OLDULAR



CHP’nin yerel seçimlerde yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olmasından sonra düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı" programı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kapanış konuşmasıyla sona erdi. 408 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen programın ikinci gününde, belediye başkanları deneyimlerini paylaşırken, gelecek dönem için stratejik kararlar alındı. Özel'in yaklaşık 1,5 saat süren kapanış konuşmasından sonra program sona erdi.



POPÜLİZMDEN UZAK DURULACAK



Çalıştayın ikinci gününde; belediye başkanlarından popülizmden uzak durmaları yönünde çağrı yapılırken, belediye başkanlarının genel siyasete müdahil olmamaları ve kapsayıcı bir tavır takınmaları istendi. Hata yapmadan iktidara gitmenin yolunun diğer belediye başkanlarıyla koordineli çalışmak olduğunun altı çizildi. Çalıştayın bugünkü mesajı ise “Hedef 2028, tüm gücümüzle çalışacağız” sloganı oldu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin bir zafer değil sorumluluk olduğunu hatırlatarak, bu sorumluluğu yerine getirecek olanların belediye başkanları olduğunu belirtti. Belediye başkanlarının herkese eşit mesafede oldukları takdirde kampanya sürecinde söylediklerinin hayata geçirileceğini vurgulayan Özel, asıl mücadelenin tüm toplumu kapsayacak işler yaparak hem kente hem vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirtti.

TARAFSIZ OLACAĞIZ



İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'nın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, çalıştayda alınan kararları açıkladı. Zeybek, elde ettikleri başarıyı 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yolda kendilerine yüklenmiş bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, çalıştayda uyulmasına karar verilen ilkeleri şöyle sıraladı:



İŞTE CHP’NİN İLKELERİ



- Genel Merkezimiz, yerel yönetimlerimiz ve büyükşehir belediyelerimiz arasındaki eş güdümü sağlayacağız.

- Sorunlara değil, çözümlere odaklanacak yeni bir yerel yönetim anlayışını benimseyeceğiz.

- Tarafsız olacağız ve eşitlik kurallarına uyacağız.

- Kurumsallaşma, vizyon projelerinin öne çıkarılması, toplum değerleriyle barışık bir yerel yönetim anlayışının güçlendirilmesi, verimlilik, kaynakların etkin ve verimli kullanması gibi konular olmazsa olmazlarımız.





Kaynak: YeniÇağ