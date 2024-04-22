Kocaelispor’un eski futbolcusu vefat etti

Kocaelispor’un altyapısının çok güçlü olduğu ve efsane altyapı olarak nitelendirilen 1970’lerde takımın formasını terleten Rıfat Durak vefat etti. Kocaelispor’un alt yapısından yetişen ,efsane genç takım kadrosunda top oynayan kendine has tavrı, cana yakınlığı ve gülen yüzü ile hafızalarda yer alan olan Rıfat Durak (65) dün vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (22 Nisan 2024) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra Bağçeşme Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Spor servisi