Kocaelispor’un eski futbolcusu vefat etti

Kocaelispor’un altyapısının çok güçlü olduğu ve efsane altyapı olarak nitelendirilen 1970’lerde takımın formasını terleten Rıfat Durak vefat etti. Kocaelispor’un alt yapısından yetişen ,efsane genç takım kadrosunda top oynayan kendine has tavrı, cana yakınlığı ve gülen yüzü ile hafızalarda yer alan olan Rıfat Durak (65) dün vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (22 Nisan 2024) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra Bağçeşme Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Öz İzmi̇tli̇ - ALLAH RAHMET EYLESİN İNŞAALLAH.. AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM.
hu - Allah rahmet eylesin...Hu...
Çakir - ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
İsmai̇l Ay - Mekanı Cennet Olsun.
Abdulkadir Yıldız - allah rahmet etsin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.