23 Nisan Coşkusu Harikalar Sahili’nde Yaşanacak

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle coşku içerisinde kutlanacak. 23 Nisan Salı günü Harikalar Sahili’nde yer alan Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek ‘Arkadaşım Ben Geldim’ konulu müzikli danslı çocuk oyunu gösterisi 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki ayrı seans olarak sahneye konulacak. Tiyatro gösterisinin yanı sıra çocuk eğlencelerinin de yer aldığı etkinlikler boyunca programa katılan çocuklara pamuk şeker ikramı da gerçekleşecek. 23 Nisan coşkusunun en güzel şekilde yaşanacağı ücretsiz etkinliklere tüm çocuklar velileriyle birlikte davetli.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.