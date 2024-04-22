Mehmet Akif Yılmaz: İzmit’e beş yıl boyunca ‘bir yurt da ben yapayım’ demedi

Yerel seçimlerin ardından İzmit Belediyesi’nde meclis çoğunluğu CHP grubuna geçince ilk meclisin konusu ENSAR ve TÜGVA’nın kullanımında olan öğrenci yurtları oldu. Meclis toplantısında bu yurtların kullanımı iptal edilirken, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
AYRIŞTIRMA SİYASETİ
Mehmet Akif Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ ‘Bu meclise can gurban’ diyerek açtıkları ilk Meclis’te, gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler! On binlerce Üniversite öğrencisinin yaşadığı İzmit’te, beş yıl boyunca “bir yurt da ben yapayım” demediler. Aksine var olan ve gençlere hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfı yurdunun sözleşmesini feshederek işe başladılar.
GENÇLERİ KAMPLAŞTIRIP KAVGA ETTİRMEK İSTİYORLAR
‘Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak’ dedirterek mevcut öğrencileri Cumhuriyet karşıtı ilan ettirdiler. Amaçları nedir? Gençleri kamplaştırıp kavga ettirmek mi? Ensar Vakfı’na karşı da hukuksuzca boşaltma kararı almıştı. Mahkeme Vakıf lehine karar verdi. Buna rağmen amaç kavga değil hizmet diyen Ensar Vakfı yeri boşaltmıştı. Mevcut da kullanmadığı yerin sözleşmesini de feshetmişler(!).
HİÇBİR AK PARTİ BELEDİYESİ GENÇLERE HİZMET EDEN BİR KURUMU FESHETMEDİ
CHP, İzmit’teki yol haritasını ilk Meclisteki tavrıyla ortaya koymuş oldu: ‘Ayrıştıran, partizan, hukuk tanımaz ve kibirli…’ Meclis çoğunluğu kurban olsun size, yazık! Bugüne kadar Kocaeli’de hiçbir Ak Parti belediyesi, hangi fikirden olursa olsun gençlere hizmet eden bir kurumun sözleşmesini feshetmedi, aksine destek verdi. KYK Yurtlarımızla birlikte Üniversite öğrencilerimize en kaliteli barınma hizmetini vermeye devam edeceğiz. Hiçbirini ayrıştırmadan… “
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ahmet - Belediye öğrenciye yurt yapmak zorunda falan değildir,yapılması gereken bir sürü öncelikli işler var,öncelik o il ve ilçede yaşayan halkın beklediği hizmetlerdir
Sade Vatandaş - Öğrenciler için yapılacak Yurt Binaları şayet bir partinin arka bahçesi olarak yapılacaksa hiç yapılmasın daha iyi !.. Çünkü, o gençlerimize politikanın iğretiliğini ve pragmatistliğini henüz daha o gençler öğrencilikten kurtulmadan baskılamış oluyorsunuz ! Menfaat üzerine bina edilmiş her şey canavardır !
Yvm41 - Esasen bu yurt işlerini Bakanlık bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu götürmeli. Özel yurt yapacak olanlar da ticari hayatın icaplarına göre şahsi sermayeleri ile iş yapmalı.
Vatandaş - İlçe belediyesinin görevi nedir vekil yurt yapmakmı. İlçe belediyesinin bütçesi bu işlerle meşgul edilemez sokaklar yollar patlak çatlakken heleki bir zümreye ayrıcalık yapılamaz. Bu yurt binalarının satılıp İzmiti yollarına yatırım yapması elzemdir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.