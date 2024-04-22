Mehmet Akif Yılmaz: İzmit’e beş yıl boyunca ‘bir yurt da ben yapayım’ demedi

Yerel seçimlerin ardından İzmit Belediyesi’nde meclis çoğunluğu CHP grubuna geçince ilk meclisin konusu ENSAR ve TÜGVA’nın kullanımında olan öğrenci yurtları oldu. Meclis toplantısında bu yurtların kullanımı iptal edilirken, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

AYRIŞTIRMA SİYASETİ

Mehmet Akif Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ ‘Bu meclise can gurban’ diyerek açtıkları ilk Meclis’te, gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler! On binlerce Üniversite öğrencisinin yaşadığı İzmit’te, beş yıl boyunca “bir yurt da ben yapayım” demediler. Aksine var olan ve gençlere hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfı yurdunun sözleşmesini feshederek işe başladılar.

GENÇLERİ KAMPLAŞTIRIP KAVGA ETTİRMEK İSTİYORLAR

‘Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak’ dedirterek mevcut öğrencileri Cumhuriyet karşıtı ilan ettirdiler. Amaçları nedir? Gençleri kamplaştırıp kavga ettirmek mi? Ensar Vakfı’na karşı da hukuksuzca boşaltma kararı almıştı. Mahkeme Vakıf lehine karar verdi. Buna rağmen amaç kavga değil hizmet diyen Ensar Vakfı yeri boşaltmıştı. Mevcut da kullanmadığı yerin sözleşmesini de feshetmişler(!).

HİÇBİR AK PARTİ BELEDİYESİ GENÇLERE HİZMET EDEN BİR KURUMU FESHETMEDİ

CHP, İzmit’teki yol haritasını ilk Meclisteki tavrıyla ortaya koymuş oldu: ‘Ayrıştıran, partizan, hukuk tanımaz ve kibirli…’ Meclis çoğunluğu kurban olsun size, yazık! Bugüne kadar Kocaeli’de hiçbir Ak Parti belediyesi, hangi fikirden olursa olsun gençlere hizmet eden bir kurumun sözleşmesini feshetmedi, aksine destek verdi. KYK Yurtlarımızla birlikte Üniversite öğrencilerimize en kaliteli barınma hizmetini vermeye devam edeceğiz. Hiçbirini ayrıştırmadan… “

Kaynak: Haber Merkezi