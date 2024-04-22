Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Mehmet Akif Yılmaz: İzmit’e beş yıl boyunca ‘bir yurt da ben yapayım’ demedi

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediyesi’nin yeni dönem ilk meclisinde TÜGVA ve ENSAR Vakfı protokollerinin iptal edilmesinin ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, bir açıklama yaparak: “On binlerce Üniversite öğrencisinin yaşadığı İzmit’te, beş yıl boyunca bir yurt da ben yapayım demediler.” dedi.

Mehmet Akif Yılmaz: İzmit’e beş yıl boyunca ‘bir yurt da ben yapayım’ demedi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçimlerin ardından İzmit Belediyesi’nde meclis çoğunluğu CHP grubuna geçince ilk meclisin konusu ENSAR ve TÜGVA’nın kullanımında olan öğrenci yurtları oldu. Meclis toplantısında bu yurtların kullanımı iptal edilirken, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

AYRIŞTIRMA SİYASETİ

Mehmet Akif Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ ‘Bu meclise can gurban’ diyerek açtıkları ilk Meclis’te, gençleri, ayrıştırma siyasetlerine kurban ettiler! On binlerce Üniversite öğrencisinin yaşadığı İzmit’te, beş yıl boyunca “bir yurt da ben yapayım” demediler. Aksine var olan ve gençlere hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfı yurdunun sözleşmesini feshederek işe başladılar.

GENÇLERİ KAMPLAŞTIRIP KAVGA ETTİRMEK İSTİYORLAR

‘Artık burada Cumhuriyet çocukları kalacak’ dedirterek mevcut öğrencileri Cumhuriyet karşıtı ilan ettirdiler. Amaçları nedir? Gençleri kamplaştırıp kavga ettirmek mi?  Ensar Vakfı’na karşı da hukuksuzca boşaltma kararı almıştı. Mahkeme Vakıf lehine karar verdi. Buna rağmen amaç kavga değil hizmet diyen Ensar Vakfı yeri boşaltmıştı. Mevcut da kullanmadığı yerin sözleşmesini de feshetmişler(!).

HİÇBİR AK PARTİ BELEDİYESİ GENÇLERE HİZMET EDEN BİR KURUMU FESHETMEDİ

CHP, İzmit’teki yol haritasını ilk Meclisteki tavrıyla ortaya koymuş oldu: ‘Ayrıştıran, partizan, hukuk tanımaz ve kibirli…’ Meclis çoğunluğu kurban olsun size, yazık! Bugüne kadar Kocaeli’de hiçbir Ak Parti belediyesi, hangi fikirden olursa olsun gençlere hizmet eden bir kurumun sözleşmesini feshetmedi, aksine destek verdi.  KYK Yurtlarımızla birlikte Üniversite öğrencilerimize en kaliteli barınma hizmetini vermeye devam edeceğiz. Hiçbirini ayrıştırmadan… “

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, İzmit, Milletvekili, Türkiye, parti, Kocaeli, sosyal, hizmet

22 Nis 2024 - 10:06 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.092 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Ahmet - Belediye öğrenciye yurt yapmak zorunda falan değildir,yapılması gereken bir sürü öncelikli işler var,öncelik o il ve ilçede yaşayan halkın beklediği hizmetlerdir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:47
03

Sade Vatandaş - Öğrenciler için yapılacak Yurt Binaları şayet bir partinin arka bahçesi olarak yapılacaksa hiç yapılmasın daha iyi !.. Çünkü, o gençlerimize politikanın iğretiliğini ve pragmatistliğini henüz daha o gençler öğrencilikten kurtulmadan baskılamış oluyorsunuz ! Menfaat üzerine bina edilmiş her şey canavardır !

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:38
02

Yvm41 - Esasen bu yurt işlerini Bakanlık bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu götürmeli. Özel yurt yapacak olanlar da ticari hayatın icaplarına göre şahsi sermayeleri ile iş yapmalı.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:16
01

Vatandaş - İlçe belediyesinin görevi nedir vekil yurt yapmakmı. İlçe belediyesinin bütçesi bu işlerle meşgul edilemez sokaklar yollar patlak çatlakken heleki bir zümreye ayrıcalık yapılamaz. Bu yurt binalarının satılıp İzmiti yollarına yatırım yapması elzemdir

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 10:58
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

OTO BOYACI USTASI ARANIYOR

Kamyon galerisinde çalışacak, referans verebilecek, OTO BOYACI USTASI aranıyor. Başvurular şahsen yapılacaktır. Tel: 0533 363 07 82

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL