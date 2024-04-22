Fahiş fiyata ağır yaptırım ve para cezası geliyor

TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin temsilcisileri, salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul'da 10'ar dakikalık konuşmalar yapacak.
Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.
FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM
Meclis'te bu hafta önemli yasa teklifleri de görüşülecek.
TRT'nin haberine göre; Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemede, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yaptırımların ve idari para cezalarının artırılmasının yer alması bekleniyor.
İşletmelere kapatma yaptırımı da Meclis'teki görüşmelerde tartışılacak.
ENERJİ TEKLİFİ
Yerli üretim ve ithal doğalgazın, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeren yasa teklifinin görüşmeleri de bu hafta başlayacak.
Düzenlemede kıyı ve sahiller dışındaki deniz ile göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişikliklerin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.