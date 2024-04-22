Buraya artık bir çare bulun! Kule Deresi yeniden siyah akıyor

İNCELEME YAPILMASINI İSTİYORUZ
Kartepe’de bulunan ve sık sık kirliliği ile gündeme gelen Kule Deresi ile ilgili bölgede oturan vatandaşların ciddi sıkıntıları var. Geçtiğimiz günlerde yapılan şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bölgede inceleme yaptı ve kirliliğin sanayi değil çevredeki yerleşimle ilgili olduğunu söyledi. Ancak vatandaşlar yapılan açıklamaya rağmen şikayetlerden vazgeçmiyor. Gazetemize ihbarda bulunan vatandaşlar, “Dere sürekli simsiyah akıyor. Hafta sonu dere sadece siyah aktı. Biz valiliğin bu konuda inceleme yapmasını ve derenin neden siyah aktığını bize açıklamalarını istiyoruz. Eğer sanayi atığı değilse neden bu dere siyah akıyor? Gerçekten yaşam alanlarının içinden akan bu derenin rengini siyaha dönüştüren her neyse insan sağlığını etkileyip etkilemediğini bilmek bizim hakkımız” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
. - Dip temizliği işte bu yüzden imkânsız bu dere ve birçok dere körfeze akıyor
Yahya Kaptan - FALCI OLMAYA GEREK YOK!...
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ ve BELEDİYE KOORDİNESİYLE NUMUNE ALINIP, ANALİZ YAPILARAK
KAYNAK BULUNUR ve YAPTIRIM UYGULANIR!...
İzmitli - Köseköy sanayi tarafından geliyor E5 den baktık az önce
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.