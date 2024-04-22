Buraya artık bir çare bulun! Kule Deresi yeniden siyah akıyor

İNCELEME YAPILMASINI İSTİYORUZ

Kartepe’de bulunan ve sık sık kirliliği ile gündeme gelen Kule Deresi ile ilgili bölgede oturan vatandaşların ciddi sıkıntıları var. Geçtiğimiz günlerde yapılan şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bölgede inceleme yaptı ve kirliliğin sanayi değil çevredeki yerleşimle ilgili olduğunu söyledi. Ancak vatandaşlar yapılan açıklamaya rağmen şikayetlerden vazgeçmiyor. Gazetemize ihbarda bulunan vatandaşlar, “Dere sürekli simsiyah akıyor. Hafta sonu dere sadece siyah aktı. Biz valiliğin bu konuda inceleme yapmasını ve derenin neden siyah aktığını bize açıklamalarını istiyoruz. Eğer sanayi atığı değilse neden bu dere siyah akıyor? Gerçekten yaşam alanlarının içinden akan bu derenin rengini siyaha dönüştüren her neyse insan sağlığını etkileyip etkilemediğini bilmek bizim hakkımız” dedi.