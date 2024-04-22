Bu yolu kullanacaklar dikkat! Kaza sonrası trafik oluştu

İzmit SEKA Tüneli Ankara istikameti yönünde tünel girişinde, kamyonun önünde seyreden araca çarpması sonrası tünel girişinde bir şerit kapandı. Kazada yaralanan olmazken, tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmit SEKA Tüneli girişinde trafik kazası sonrası yoğunluk oluştu.
İzmit SEKA Tüneli Ankara istikameti yönünde tünel girişinde, kamyonun önünde seyreden araca çarpması sonrası tünel girişinde bir şerit kapandı. Kazada yaralanan olmazken, tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
. - Ağır vasıtalar kör nokta sensörü olmadan trafiğe çıkarılmamalıdır
Izmitli41 - denetim sıfır
Ejder - Kamyonlar ve Tırlara E-5 karayolu yasak degilmi
Ok - Bu saatte kamyonunun Turin irada ne işi var denetim yok mobeseler neden var kontrol yok buzum sehrimiz Allah'a emanet gidiyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.