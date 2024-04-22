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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “23 Nisan, Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür...”

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Vali Yavuz mesajında, “23 Nisan, Aziz Türk Milleti’nin kurtuluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini sembolleştiren bir tarihtir. Bu tarih itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yumruk olarak toplanan aziz milletimiz, öncelikle dört bir yanı işgal edilmiş vatanımızda özgürlük meşalesini yeniden tutuşturmuştur” dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “23 Nisan, Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür...” mask
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HALKIN İRADESİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR


Vali Yavuz mesajında şunları söyledi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Aziz Milletimiz, Vatan, Bayrak sevgisi ve bağımsızlığa olan aşkı ile başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuş, TBMM Milli iradenin gerçekleşmesi yolunda tüm dünyaya emsal teşkil etmiştir.”

ÇOCUKLARA SESLENDİ


Çocuklara seslenen Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sevgili çocuklar, hedefimiz, sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişen potansiyelinin kaynağı olacaksınız. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.


KAHRAMAN TÜRK MİLLETİN EVLATLARISINIZ


Biliyor ve inanıyorum ki sizler, kahraman bir milletin evlatları olarak, ülkemizin yarınlarısınız. Yakın bir gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak aziz milletimizin ufuklarını aydınlatacak, güçlü Türkiye’yi omuzlarında yükseltecek ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Birinci Meclis’in muhterem üyelerini, kutsal değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden fedakâr Gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, dünyamızı anlamlandıran yarınlarımızı emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın, dünya çocuklarının ve saygıdeğer Kocaelili hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Nis 2024 - 10:31 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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