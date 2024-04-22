İŞKUR’un yeni yeri için hazırlıklar başladı

İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ BİNA HASARLI
İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü, İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Kapanlar İş Merkezi binasında hizmet veriyordu. 6 Şubat depremleri sonrası binada yapılan incelemelerde depreme karşı riskli yapı olduğunun anlaşılması üzerine İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü binadan taşınma kararı aldı. Aylar süren yeni yer arayışının ardından kurum, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki binayı buldu. Görüşmeler sonucu daha önce İl Sağlık Müdürlüğü’nün Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi’nin hizmet verdiği bina tutuldu.
ELEKTRİK TESİSATINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Ramazan Bayramı öncesi tutulan yeni hizmet binasına taşınma süreci bayramdan sonraya kaldı. Bayram sonrası bina içerisindeki hafriyat çalışmaları tamamlanırken yeni haftayla birlikte de elektrik tesisatına yönelik eşya taşıma işlemleri başladı. Ekipler sabahın erken saatlerinde yeni binaya elektrik tesisatının çekilmesinde kullanılacak olan malzemeleri yeni binaya getirdi. İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü’nün 20 Mayıs’a kadar tüm birimleriyle birlikte yeni hizmet binasına taşınması hedefleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.