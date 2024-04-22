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Zeki Canşi’den İzmit Belediyesi kararına tepki!

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İnsani Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği( İDEBİR) Başkanı Zeki Canşi, İzmit Belediye Meclisi’nin TÜGVA ve ENSAR Vakfı’nın sözleşmelerinin oy çokluğuyla iptal edilmesine tepki gösterdi.

Zeki Canşi’den İzmit Belediyesi kararına tepki! mask
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EVRENSEL DEĞERLERE AYKIRI


İDEBİR Başkanı Canşi açıklamasında şunları söyledi: “TÜGVA” ve “Ensar Vakfı” ile yapılan sözleşmeyi meclis kararıyla iptal etmesi, ahlâka, teamüllere, evrensel insani değerlere ve siyasi nezakete uygun olmadığı gibi her şeyden önce hukuka uygun değildir. Zira belediyeler kamu kuruluşlarıdır. Kamuda devamlılık esastır. Keyfi davranılamayacağı gibi alınacak kararlar intikam almanın manivela aracı da yapılamaz” dedi.

FATMA HANIM BUNU BİLMELİYDİ


Canşi, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bunun böyle olamayacağını en çok da bir hukukçu olan Fatma Hanım bilmesi lazım. Sözleşmeleri bitmiş olsaydı, yenileyip yenilememede serbestti. Tek taraflı fesih, ancak taraflardan birinin sözleşmenin hilafına hareket etmesi halinde mümkün olabilir. Böyle bir durum olmadığına göre, bu fesih kararı kamu vicdanında makes bulmayacağı gibi mer’iyetteki hukuka da aykırıdır. Dolayısıyla, bu karar mahkeme kararıyla bozulur. Belediye de bu karara uymak zorundadır. Belediyenin behemehal aldığı bu hukuksuz kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# HER

22 Nis 2024 - 10:52 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ahmet - Ne olay oldu şu ne iş yaptığı belli olmayan vakıflar,hepsini kapatın gitsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:50

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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