Zeki Canşi’den İzmit Belediyesi kararına tepki!

EVRENSEL DEĞERLERE AYKIRI



İDEBİR Başkanı Canşi açıklamasında şunları söyledi: “TÜGVA” ve “Ensar Vakfı” ile yapılan sözleşmeyi meclis kararıyla iptal etmesi, ahlâka, teamüllere, evrensel insani değerlere ve siyasi nezakete uygun olmadığı gibi her şeyden önce hukuka uygun değildir. Zira belediyeler kamu kuruluşlarıdır. Kamuda devamlılık esastır. Keyfi davranılamayacağı gibi alınacak kararlar intikam almanın manivela aracı da yapılamaz” dedi.

FATMA HANIM BUNU BİLMELİYDİ



Canşi, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bunun böyle olamayacağını en çok da bir hukukçu olan Fatma Hanım bilmesi lazım. Sözleşmeleri bitmiş olsaydı, yenileyip yenilememede serbestti. Tek taraflı fesih, ancak taraflardan birinin sözleşmenin hilafına hareket etmesi halinde mümkün olabilir. Böyle bir durum olmadığına göre, bu fesih kararı kamu vicdanında makes bulmayacağı gibi mer’iyetteki hukuka da aykırıdır. Dolayısıyla, bu karar mahkeme kararıyla bozulur. Belediye de bu karara uymak zorundadır. Belediyenin behemehal aldığı bu hukuksuz kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi