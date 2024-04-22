Kocaeli, Gölcük’te Doğa Yürüyüşünde Buluştu

Kocaeli’de doğa tutkunları Gölcük’te düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı. Kocaeli Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Gölcük Turizm Birliği işbirliğinde düzenlenen doğa yürüyüşü Örcün Meydanı’ndan başladı. Tarihi evlerin yer aldığı Örcün meydanında başlayan etkinlikte, yüzlerce kişi doğal tarih ve doğa ile iç içe keyifli bir gün geçirdiler.
YÜRÜYÜŞ SONUNDA KEYİF ÇAYI İLE SOHBET
Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile birlikte yüzlerce doğa tutkunu katıldı. Keyifli geçen yürüyüş, ilçenin bir başka tarih kokan yeri olan Saraylı’da halk oyunu gösterileri ile sona erdi. Etkinliğin arından Başkan Sezer, teşekkür ettiği katılımcılar ile birlikte çay içerek sohbet etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.