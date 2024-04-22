Kooperatife üye oldular 18 yıldır çileleri bitmedi

Evlerini alana kadar uzun yıllar süren hukuki mücadeleye rağmen yeniden hak sahiplerinin genel kurula davet edilmesi hak sahiplerini tedirgin etti. Yıllarca yaşadıkları mağduriyet ve kooperatif ile ilişiklerinin kesilmesine rağmen 28 Nisan’da yapılacak genel kurula davet edilen hak sahipleri yaptıkları açıklama ile yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Hak sahipleri tam bir eziyete dönüşen kooperatif sürecini şöyle anlatı:

BİRİNCİ ETAP TESLİM EDİLDİ

2006 yılında kooperatif kurulduktan sonra 2 etap halinde planlanan yapı kooperatifinin 1.etap üyeleri konutlarını teslim aldılar. 2. etap üyelerinin bir kısmı konutlarını teslim alırken diğer üyeler konutlarına kavuşamadı. Kooperatifin kurucu yöneticilerinin usulsüzlükleri tespit edilip dava konusu yapılmasına rağmen, yıllardır süren yargılamalar sonuca bağlanmadı. Eski yöneticilerden tahsil kabiliyeti olmadığını anlayan yeni yönetim 1.Etap üyelerine İcra takibi başlatmış, davalar açmıştır. Bu davaların birçoğu üyeler lehine sonuçlanmış ve kesinleşmişti.

GERİ DÖNDÜLER

1.etap üyelerinin konutlarını teslim almasını müteakip genel kurul kararı ile üyelikleri sonlandırılmıştı. Ancak açılan dava sonucunda Yargıtay 6. Hukuk dairesi, Genel kurul kararı ile üyelikten çıkmanın söz konusu olamayacağı, bu anlamda alınan Genel Kurul Kararlarının geçersiz sayılacağına hükmetmiştir. 10 yıldan uzun süre önce evlerini ve tapularını teslim alan, kooperatife karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren yüzlerce vatandaş bir anda kooperatif yönetiminden gelen Genel kurul çağrısı ile neye uğradıklarını anlamaya çalışmaktadır.

HAK SAHİPLERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRECEKLER

Ellerinde konutları teslim aldıkları dönemin yönetimince verilmiş, borcu yoktur yazısı ve kooperatif ile hiçbir ilişiği kalmadığına dair yazılar bulunan vatandaşlar bu gelişme karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini düşünürken, 28 Nisan tarihinde yapılacak genel kurul da alınacak kararların yüzlerce kişinin hayatını ciddi anlamda etkileyeceğinin farkındalar. İnsanların uygun fiyat ile konut sahibi olma hayalini sömüren birkaç kişinin kötü niyetli davranışları uzun yıllar boyunca yüzlerce ailenin huzurunu, hatta ruh sağlığını bozmaya kadar ulaşan sonuçlar doğurmuştur. Anlaşılan şudur ki, 2. Etap üyelerinin bir kısmının mağduriyetini, 1. Etap üyelerinden yeni mağdurlar yaratarak çözme düşüncesi 28 Nisan Tarihindeki genel kurulda, her iki etap üyelerini karşı karşıya getirecek gibi gözükmektedir.