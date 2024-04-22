Doğu Kışla'da sundurmaların demirleri hızla monte ediliyor

Perşembe ve Cumartesi Pazarı’nın kurulduğu Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na, Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası’nın talebi üzerine sundurma yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sundurmaların demirleri hızla pazar alanının çevresine monte ediliyor. Pazar alanının Doğu Kışla Gençlik Parkı’na bakan tarafı ile Şehit Rafet Karacan Bulvarı’na bakan tarafına inşa edilen sundurmaların 100 günde pazar alanı çevresindeki yerini alması hedeflenirken yaklaşık 1 aylık süreç geride kaldı. Bugüne kadar Şehit Rafet Karacan Bulvarı tarafındaki sundurmaların demirleri büyük oranda monte edildi. Doğu Kışla Gençlik Parkı’na bakan tarafta da çalışmalar sürüyor. Sundurmayla esnafın pazar alanı dışına da taşan çeşitli koruyucu malzemeleri, şemsiyeleri kullanmaması bekleniyor.