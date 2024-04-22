Perşembe ve Cumartesi Pazarı’nın kurulduğu Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na, Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası’nın talebi üzerine sundurma yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sundurmaların demirleri hızla pazar alanının çevresine monte ediliyor. Pazar alanının Doğu Kışla Gençlik Parkı’na bakan tarafı ile Şehit Rafet Karacan Bulvarı’na bakan tarafına inşa edilen sundurmaların 100 günde pazar alanı çevresindeki yerini alması hedeflenirken yaklaşık 1 aylık süreç geride kaldı. Bugüne kadar Şehit Rafet Karacan Bulvarı tarafındaki sundurmaların demirleri büyük oranda monte edildi. Doğu Kışla Gençlik Parkı’na bakan tarafta da çalışmalar sürüyor. Sundurmayla esnafın pazar alanı dışına da taşan çeşitli koruyucu malzemeleri, şemsiyeleri kullanmaması bekleniyor.
Doğu Kışla'da sundurmaların demirleri hızla monte ediliyor
Etrafına sundurma yapılmasına karar verilen Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda, sundurma demirleri hızla monte ediliyor.
22 Nis 2024 - 11:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mahalle Sakini - Pazarcı esnafından bazıları kamyonetlerini yukarı otoparka koymuyor bugra sokak tarafına evimizin dükkanımızın önüne park ediyor
Defalarca kez söyledik
Artık bir çözümde buna bulun
Hastamız yaşlımız var
Pazarcılar odası baskanı cık gez biraz ihale sana kalacak. Şu işe bir dur de
Hakkınız yok insanların evinin önünü zaptetmeye
Arabada yatanlar mı istersin sıkıldık bu işten
Sakallı bir dayı var sanki kendi evi gibi çöktü
Kamyoneti hep orda
İnsanlar hakkını helal etmiyor
Erkenden kaçayım diye herkesin hakkına giriyor
Kurallara uyan esnafa selam olsun
Plarimed - O pazar yeri zamanında çok yanlış yere kuruldu Perşembe ve Cumartesi günleri Minübüs güzergahı trafik FELÇ oluyor.Eski SSK yenidoğan Hastanesi'nin alt tarafı koskoca alan boş oraya yapılması gerekirdi Tramvay durağıda orada var veya Batı terminali minübüs durağının olduğu. Yer. Stadın yan tarafı çok müsait
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.