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Darıca’da 23 Nisan dolu dolu kutlanacak

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Darıca Belediyesi, ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Darıcalı çocuklara özel program hazırladı. 23 Nisan Salı günü üstü açık otobüsle şehir turu atacak bando takımı çocukları eğlendirecek. Ayrıca Kültür Merkezi’nde düzenlenecek şenlikle çocuklar sihirbaz ve Bubble Show gösterisi ile doyasıya eğlenecek.

Darıca’da 23 Nisan dolu dolu kutlanacak mask
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Darıca Belediyesi, ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Darıcalı çocuklara özel bir kutlama programı hazırladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla çocukların 23 Nisan’ı doyasıya yaşamaları amacıyla hazırlanan kutlama programı, Darıcalı çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşatacak.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENECEK

Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Darıcalı çocukların 23 Nisan’ı doyasıya yaşamaları amacıyla Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde de 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek. 23 Nisan Salı günü 2 seans olarak düzenlenecek şenliklerde çocuklara yönelik gösteriler ile sihirbaz ve Bubble Show gibi gösteriler sahnelenecek.

DARICALI ÇOCUKLAR İÇİN ŞEHİR TURU

23 Nisan’da Darıcalı çocuklara yönelik hazırlanan sürpriz kutlama programında üstü açık otobüsle şehir turu da düzenlenecek. Her yıl geleneksel hale gelen şehir turu ile bu yıl bando takımı eşliğinde mahallelerden geçecek otobüs sevilen çocuk şarkıları ve sürprizlerle Darıcalı çocukları eğlendirecek. Darıcalılar da çocuklarıyla birlikte evlerinin balkon ve camlarından ellerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna ortak olabilecek.

BAŞKAN BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Muzaffer Bıyık, çocukların bir ülkenin geleceği olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlayışla çocuklara bayram armağan ettiğini belirtti ve mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920 sadece Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi değil aynı zamanda millet egemenliğine dayanan Demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür.  Tarihimizdeki parlak başarılardan biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının yıldönümünde büyük bir coşku yaşıyoruz. Sahip olduğumuz şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Devletimizin tüm çabaları, çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye oluşturmak içindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bugünü çocuklara armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Bundan dolayı çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemizin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşımaktadır. Çocuklarımızın donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin geleceği çocuklarımıza armağan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyor; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.”

Kaynak: Bülten

# Türkiye, HER, başkan

22 Nis 2024 - 11:57 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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