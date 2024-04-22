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Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu?

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Altın fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların değer kazanmasıyla geriledi. Yatırımcılar, Ortadoğu'daki gerilimi yakından izlemeye devam ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın ve gram altın bugün kaç TL? İşte 22 Nisan altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? mask
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Altın fiyatları, Ortadoğu'da daha kapsamlı bir çatışmaya ilişkin endişelerin azalması ve yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmesiyle geriledi. Yatırımcılar ABD ekonomik verilerine odaklandı. ABD'nin Hazine tahvil getirileri beş ayın zirvesine yakın seyrini sürdürdü. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi  9 baz puan artışla yüzde 4.658 seviyesine yükselerek geçen hafta kaydettiği beş ayın zirvesine yeniden yaklaştı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.91 gerileyerek 2,369.24 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise önceki kapanışının yüzde 1 altında başlamasının ardından 2 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 20 liradan satılıyor.

Analistler, bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.483,06 lira

Çeyrek altın 4.059,81 lira

Yarım altın 8.119,62 lira

Cumhuriyet altını 16.189,58 lira

Gremse altın 42.726,00 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Nis 2024 - 11:58 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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