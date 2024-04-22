Alacak verecek meselesinde kan aktı: 2 yaralı

Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada M.B.T. (25) ve Y.Ö. (21) silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA