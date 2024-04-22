Büyükşehirden 23 Nisan’da ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ulaşımda ücretsiz hizmet verecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolcu taşıma kararı aldı. 23 Nisan Salı günü belediyenin otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımında vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada 200, 250, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olarak devam edecek
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Seko4108 - tahir başkanım biz 74 nmaralı hattayız biz bu imkanlardan yararlanmak istiyoruz inşallah bir care bulursunuz saygılarımla
Murat - Ulaşımı ücretsiz yapmanız iyi bir şey gibi gözükse de aşırı yoğunluktan dolayı çile çekiyoruz. Hiç değilse öğrencilere ücretsiz sivillere paralı olabilirdi.
Erhan Kazdal - Vapur seferlerine ilave yapin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.