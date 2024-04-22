Büyükşehirden 23 Nisan’da ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ulaşımda ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolcu taşıma kararı aldı. 23 Nisan Salı günü belediyenin otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımında vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada 200, 250, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olarak devam edecek

Kaynak: Haber Merkezi