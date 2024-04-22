Kamil Şirin’nden İYİ Parti teşkilatına teşekkür yemeği

YEREL SEÇİMDE EMEĞİ GEÇENLERLE BULUŞTU
İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Av. Mehmet Kamil Şirin, seçim döneminde birlikte çalıştığı partililerle teşekkür yemeğinde buluştu. Yönetiminden Orhan Çakar’ın sahip olduğu Çakar Tesislerinde ki yemeğe İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Başiskele İlçe Başkanı İsmail Kar, Gölcük İlçe başkanı İsmail Aynacı il ve ilçe yöneticileri ile parti üyelerinin katıldığı yemekte, Şirin, emek veren ve özveriyle partisine hizmet eden arkadaşlarına teşekkür etti.
İYİLER KAZANACAK DEĞERLER KAZANACAK
Yemeğin ardından bir açıklama yapan Kamil Şirin, "Seçimler gelir geçer ama özdeğerlerimiz kalır. Ne değerlerimizi yitiririz ne de değerli arkadaşlarımızı. Emek veren, özveriyle kendini partisine adayan yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Her şeye rağmen umut doluyuz. Her şeye rağmen ‘iyilik’ kazanacak. Cesaret kazanacak. Değerler kazanacak" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.