Yoğun bakımdan çıkan Raif Kandemir'den mesaj var

Raif Kandemir, kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle bypass ameliyatı geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Kandemir, yoğun bakımdan çıktığını ameliyat sonrası kendisi duyurdu.
Raif Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “By pas oldum 4 damar değişti. Yoğun bakımdan dün akşam üstü çıktım. Henüz her birinize cevap vermem sıkıntılı olabilir. Arayan. Soran, ilgilenen her kese teşekkür ediyorum…” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.