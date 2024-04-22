Yoğun bakımdan çıkan Raif Kandemir'den mesaj var

Raif Kandemir, kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle bypass ameliyatı geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Kandemir, yoğun bakımdan çıktığını ameliyat sonrası kendisi duyurdu.

Raif Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “By pas oldum 4 damar değişti. Yoğun bakımdan dün akşam üstü çıktım. Henüz her birinize cevap vermem sıkıntılı olabilir. Arayan. Soran, ilgilenen her kese teşekkür ediyorum…” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi