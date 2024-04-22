Kocaeli plakalı 50 milyonluk tır, az daha yanıyordu

Yangın Anadolu otoyolu Ankara istikameti Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve üzerinde yaklaşık değeri 49 milyon lira olan 7 adet lüks otomobil yüklü M.A. idaresindeki 41 UZ 324 Kocaeli plakalı Scania marka tırın balatalarında dumanı gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler lastiklerde ki yangını söndürerek, lüks otomobillere ulaşmasını engelledi.
Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken, trafikte zaman zaman aksamalar da meydana geldi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.