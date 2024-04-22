Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Çayırovalı minikler bayram coşkusunu erken yaşadı

ABONE OL Google News Sayfamız

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Çayırova’da miniklerin sergilediği gösteriler büyük alkış topladı.

Çayırovalı minikler bayram coşkusunu erken yaşadı mask
Çayırovalı minikler bayram coşkusunu erken yaşadı
Çayırovalı minikler bayram coşkusunu erken yaşadı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim gören miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Birbirinden renkli gösterilerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlanan Çayırovalı çocuklar, kendilerini izleyen büyüklerinden büyük alkış aldı. Geleceğin yarınları olan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini çok önemsediklerini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Biz bütün dünyada savaşın yerine huzurun ve barışın tesisi için gayret ediyoruz. Büyük önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Çayırova Belediyesi olarak son 5 yıldır örneği olmayan çalışma yapıyoruz. Bütün bilgi evlerimizde çocuklarımızı okul öncesinden alıyor, üniversiteyi kazanana kadar her zaman yanlarında oluyoruz. Kişisel becerilerinin gelişmesi adına, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için yavrularımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Diğer yandan da fiziki gelişimleri için 9 farklı spor branşında çocuklarımıza destek oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından miniklerin hazırladığı gösteriler protokol ve veliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Çayırovalı minikler bayram coşkusunu erken yaşadı

Kaynak: Bülten

# HER, başkan, çalışma

22 Nis 2024 - 13:56 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.092 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır.*20.000 TL maaş,*Servis, *Yemek ücreti,...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL