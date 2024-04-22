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Geçmişi 3 bin yıla dayanıyor, bin bir emekle üretiliyor

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Geçmişi 3 bin yıla dayanan sağlamlığı, kullanıldıkça artan değeri ve doğallığıyla ünlü Yağcı Bedir halısı, Sakarya’da Halk Eğitim Kurslarında kadınlar tarafından üretiliyor. Bin bir emekle sipariş üzerine yapılan halıları satan kursiyerler aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Geçmişi 3 bin yıla dayanıyor, bin bir emekle üretiliyor mask
Geçmişi 3 bin yıla dayanıyor, bin bir emekle üretiliyor
Geçmişi 3 bin yıla dayanıyor, bin bir emekle üretiliyor
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Orta Asya´dan göç eden yörüklerin elde dokuduğu Yağcı Bedir halısı geleneğini Serdivan Halk Eğitim Merkezinin girişimleriyle gelecek nesillere aktarılıyor. Geçmişi 3 bin yıla dayanan, sağlamlığı, kullanıldıkça artan değeri ve doğallığıyla ünlü halıyı kadınlar, bin bir zahmetle dokuyor. Anadolu motifleriyle süsledikleri el dokuması halıları büyüklüğüne göre 3 ila 6 ay arasında üreten kadınlar, hem geleneğin yaşatılmasını sağlıyor hem de ürünleri satarak gelir elde ediyor.

“Yağcı Bedir Halısı insanların tüm duygularını motiflerle yansıttıkları bir halıdır”

Dokuma hocası Safiye Güzel, halının boyasının ağaç ve bitki köklerinden, ipinin ise yüzde yüz koyun yününden olduğunu belirterek, “Yağcı Bedir Halısı, bin bir emek sonrasında kadınlarımızın ellerinde hayat buluyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğa sahip halı, 600 sıradan oluşuyor ve bir sırada 277 ilmek bulunuyor tamamı 136 bin 200 ilmekten oluşmaktadır. Yağcı Bedir halısındaki her desenleri, renkleri her biri farklı anlam ifade ediyor. Yağcı Bedir Halısı insanların mutluluklarını, hüzünlerini, yaşanmışlıklarını yani tüm duygularını motiflerle yansıttıkları bir halıdır. Bu halının önemli özelliğinden biri de Türk düğümü tekniğiyle üretilmektedir. Kursumuzda bulunan 16 kursiyerlerimiz dokuduğu halıları satarak ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar” dedi.

“Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz”

Halının büyüklüğü üretimi etkilediğini belirten kursiyer Ayşe Kılıç, “Yağcı bedir halısı çok özel bir halı ve bu halı öyle rastgele dokunmuyor. Halılar Selçuklu sanatının bir devamı halindedir. Elde dokunduğu için birinci sınıf kaliteye sahiptir. Koyunlardan kırpılan doğal yünler ile imal edildiği için yaz kış verimli şekilde kullanılabilir. Yağcı Bedir halısı 3 bin yıldır bu yana değişen motif ve anlayışlarıyla dokunmaya devam ediliyor. Yüz elli, iki yüz yıllık ömürleriyle oldukça kullanışlı bir halıdır. Halının büyüklüğüne göre iki ila dört ay gibi bir zamanda dokuyoruz. Dokuduğumuz halıları sipariş üzerine satıyoruz ve ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

# HER, ifade

22 Nis 2024 - 13:56 İHA Sakarya- Kültür Sanat --- Okunma

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