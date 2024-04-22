Minikler Kampüsü öğrencileri 23 Nisan’ı etkinliklerle kutladı

3 YILDA TERCİH EDİLEN ANAOKULU OLDU

İzmit Orhan Mahallesi Akçaağaç Sokak’ta 2021 yılında hayata geçen Minikler Kampüsü Anaokulu, uzman kadrosu ve kaliteli eğitimiyle öne çıkıyor. Uyguladıkları Reggio Emilio ve Waldorf eğitim modelleriyle çocukları sosyal bireyler olarak hayata hazırlayan anaokulu, 3 yılda velilerin tercih ettiği bir eğitim yuvası oldu.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Minikler Kampüsü Anaokulu öğrencileri bugün, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sekapark’ta organizasyon düzenlendi. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak güzel havanın tadını çıkarırken son olarak uçurtma uçurdu. Belilerin katıldığı etkinlik ile öğrenciler keyifli vakit geçirmiş oldu.