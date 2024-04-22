Minikler Kampüsü öğrencileri 23 Nisan’ı etkinliklerle kutladı

3 YILDA TERCİH EDİLEN ANAOKULU OLDU
İzmit Orhan Mahallesi Akçaağaç Sokak’ta 2021 yılında hayata geçen Minikler Kampüsü Anaokulu, uzman kadrosu ve kaliteli eğitimiyle öne çıkıyor. Uyguladıkları Reggio Emilio ve Waldorf eğitim modelleriyle çocukları sosyal bireyler olarak hayata hazırlayan anaokulu, 3 yılda velilerin tercih ettiği bir eğitim yuvası oldu.
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
Minikler Kampüsü Anaokulu öğrencileri bugün, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sekapark’ta organizasyon düzenlendi. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak güzel havanın tadını çıkarırken son olarak uçurtma uçurdu. Belilerin katıldığı etkinlik ile öğrenciler keyifli vakit geçirmiş oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.