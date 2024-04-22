Başkan Özlü Koltuğunu Minik Semiha’ya Devretti   

Her yıl 23 Nisan'da geleneksel hale gelen başkanlık koltuğuna çocuklar oturmaya devam ediyor. Başiskele'de geleceğin hazinesi çocuklara her zaman ayrı bir önem ve değer veren Başkan M. Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçenin güzide okullarından Yeniköy Denizdibi Ortaokulu Müdürü Tuncay Altun, öğretmen Merve Ayaz, öğrenciler Semiha Öz, Doğa Güler ve İbrahim Karaduman’ı belediyede ağırladı.

Misafirleriyle bir süre sohbet eden Başkan Özlü, temsilî olarak koltuğunu ilkokul öğrencisi Semiha Öz’e devretti. Koltuğa oturur oturmaz ilk talimatını okulu için veren Başiskele Belediyesi’nin minik Başkanı Semiha Öz, Park ve Bahçeler Müdürünü telefonla arayarak okul bahçesindeki çimlerin biçilmesini istedi.

Renkli ve keyifli anlara sahne olan görüşme sonrası misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, minik misafirlerinin bayramlarını tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi ve geleceğin teminatı çocuklara sağlıklı ve başarılı günler diledi.

Başkan Özlü, minik kardeşlerinin nezdinde tüm çocukların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlayarak, yarın Başiskele Sahili’nde gerçekleştirilecek 23 Nisan Çocuk Şöleni’ne tüm çocukları aileleriyle birlikte davet etti.

Kaynak: Bülten