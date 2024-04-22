Kocaeli’de aileler birbirine girdi! 1 buçuk yaşındaki çocuğa biber gazı sıktılar

Derince Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde iki aile arasında yaşanan kavga çıktı. Komşusu F. O ile kavgalı olan Ö.Ö isimli kadın; komşusunun 1 buçuk yaşındaki ( A.A) bebeğine ve komşusuna gaz sıkarak etkisiz hale getirmek istedi. Yaşanan olay, Yenikent Mahallesi’nde yer alan Yenikent Polis Amirliğine ’ne intikal etti. Olay sonrası bir yaşındaki bebek ve anneannesi F.O, ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Bebeğe ve yaşlı kadına gaz sıkarak etkisiz hale getiren Ö.Ö ve akrabası olduğu belirtilen bir kadın ise emniyet güçleri tarafından karakola götürüldü. Tarafların bir birinden şikâyetçi olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Devleti Aliyye - Biber gazını sıkan vicdansız umarım hak ettiği cezayı alir çocuğa Biber gazı sıkmak nedir sen nasıl bir canisin insan olamazsın sen
Devleti Aliyye - Çocuğa içim parçalandı yazık günah hiç mi vicdan Allah korkusu yok ulan sizde neyi paylaşamıyorsunuz ...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.