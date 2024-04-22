Kocaeli’de aileler birbirine girdi! 1 buçuk yaşındaki çocuğa biber gazı sıktılar

Derince Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde iki aile arasında yaşanan kavga çıktı. Komşusu F. O ile kavgalı olan Ö.Ö isimli kadın; komşusunun 1 buçuk yaşındaki ( A.A) bebeğine ve komşusuna gaz sıkarak etkisiz hale getirmek istedi. Yaşanan olay, Yenikent Mahallesi’nde yer alan Yenikent Polis Amirliğine ’ne intikal etti. Olay sonrası bir yaşındaki bebek ve anneannesi F.O, ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Bebeğe ve yaşlı kadına gaz sıkarak etkisiz hale getiren Ö.Ö ve akrabası olduğu belirtilen bir kadın ise emniyet güçleri tarafından karakola götürüldü. Tarafların bir birinden şikâyetçi olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi