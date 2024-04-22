Genel Merkezi Kocaeli’de bulunuyor: Veteriner Hekim-Sen ilk kongresini gerçekleştirdi

İLK GENEL KURUL HEYECANI
Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak kurulan ve Genel Merkezi Kocaeli olan Veteriner Hekim ve Sağlık Hizmetleri ile Tüm Tarım Orman Çalışanları Sendikası (Veteriner Hekim-Sen) ilk olağan genel kurulunu İzmit Fuarı içerisinde yer alan Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirdi. Veteriner Hekim-Sen’in 1. Olağan Kuruluna Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ile birçok ilden veteriner hekim katıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığını Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı yerine getirdi.
UĞRADIĞIMIZ ŞİDDETE ALIŞIR OLDUK
Veteriner Hekim-Sen Genel Başkanı Elif Budak Mutluer genel kurulda gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi: “Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 2024 yılının Dünya Veteriner Hekimler Günü teması ‘Veteriner hekimler temel sağlık çalışanıdır’ olarak belirlenmiştir. Dünyanın bildiğini, kendi toplumumuza kabul ettirmek için çabalar oldu. Yoğun iş yükümüz nedeniyle asosyal bir hayata mahkum olduk. Görevimizi yerine getirirken uğradığımız şiddetlere, tehditlere alışır olduk.
SENDİKAMIZ CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN
Bizden sonra gelecek nesillere büyük bir onurla bırakacağımız; Veteriner Hekim-Sen’in kurulması ve genel kurulun gerçekleşmesi için emek veren tüm meslektaşlarımıza, bu süreçte bize büyük sabır gösteren, yeri geldiğinde bizimle birlikte çalışan yeri geldiğinde uykusuz kalan eşlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ederiz. Sendikamız camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.