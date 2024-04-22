50.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, 23 Nisan’ı kutladı

ÖNCE KÜLTÜR TEPESİ’NE YÜRÜDÜLER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kocaeli'deki okullarda bir gün öncesi kutlanmaya başladı. İzmit 50.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kutlamalarda, Okul Müdürü Gökhan Dumrul, idari kadro, öğretmenler ve öğrenciler bayraklarıyla birlikte İzmit Kültür Tepesi'ne yürüdü.

"ATATÜRK BİR DEVRİ BAŞLATTI"

50.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Gökhan Dumrul yaptığı konuşmada "Cumhuriyet'in ilan edilişinin 104'ünci yılı kutlama etkinlerimize hoş geldiniz. Bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türkiye Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan tam 1 yıl sonra Cumhuriyeti ilan etti. Aslında bir devri başlattı, vatandaşın söz sahibi olduğu devri başlattı. Kendisine şükranlarımı sunarken önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Bu konuşma sonrası sahne bayramın asıl sahibi olan öğrencilere bırakıldı. Öğrenciler şarkılar eşliğinde dans gösterilerini yaparken çalan şarkılarla hep birlikte eğlendiler.