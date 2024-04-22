29 yaşındaki kadın 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı skandal bir olaya sahne oldu. Umut Yetik ve annesi Nagihan Yetik’in anlattığı olay herkesi şok etti.

Umut Yetik kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söyledi.

Küçüklüğünden bu yana annelik yaptığı üvey oğlu ile kaçtığı iddia edilen Tuğçe isimli kadın, yayına bağlanarak iddiaları kabul etti. Tuğçe’nin üvey oğluna aşık olduğunu söylemesi ile stüdyo karıştı.

Baba Umut Yetik ağlayarak kızının velayetini almak için resmi makamlara seslendi. Baba Yetik “Sizden nefret bile etmeyeceğim. Kızımla sıfırdan bir hayat kuracağım” dedi.

Müge Anlı baba ile annenin yüzleşmesi sırasında, babanın “8 yaşındaki kız çocuğunun sizi öyle birlikte görmesi iyi bir şey mi?” diye sorması üzerine annenin cevabına çok sinirlendi.

Üvey oğlu ile kaçan anne “Aynı yatakta yatarken bizi görmesine izin vermem. Sen bizim aramıza yatırıyordun çocuğu” deyince Müge Anlı “Sen ne diyorsun terbiyesiz kadın? Anne ile babanın arasına çocuk yatar. Babası çocuğuna sarılıp uyur. Utanmıyor musun sen?” diye konuştu.

Annenin bu sözleri akla “Cinsel istismar mı var” sorusunu getirdi.

Babasının eşi ile kaçan 19 yaşındaki Mustafa da yayına bağlanıp, “Pişman değilim. Böyle olması gerekiyordu” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi