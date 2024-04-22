Maçta yumruklar konuştu! Karşılaşma yarıda kaldı

Lider Dumlupınarspor’un 3-2 önde götürdüğü maçta 82.dakikada iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Kavga büyüyünce maçın hakemi Tolga Türksever, karşılaşmayı tatil ettiğini açıkladı.
YAZLIKSPOR-DUMLUPINAR MAÇINDA YUMRUKLU KAVGA
2.Küme E Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Yazlıkspor ile grubun lideri Dumlupınarspor arasında oynanan karşılaşma 82.dakikada yarıda kaldı. İki takımda 10 kişi kaldığı maçta Dumlupınarspor takımı son dakikalara 3-2 önde girdi. Çok gergin geçen maçta ilk önce tribünde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Bu kavga sahadaki oyunculara da yansıdı. Dumlupınarsporlu Yusuf Uzuner ile Yazlıksporlu Tahsin Hayra arasındaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü. İki takımın futbolcuları da olaya dahil oldu. 5-6 dakika süren kavga sonunda maçın hakemi Tolga Türksever, soyunma odasına gitti, karşılaşmayı tatil ettiğini söyledi. Bu maçla ilgili kararı İl Disiplin Kurulu verecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.