Kullarspor’un gençleri bunu hep yapıyor

Kırımız-Siyahlı ekip, Tekirdağ’da yapılan U-16 yaş grubunda finalde Pendik Velibabaspor’u normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi, Türkiye7de yine son 20 takım arasına kaldı.

U-16’LARDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Tekirdağ’da ilk gün İstanbul Başakşehir Beşmevsim Gençlik ile karşılaşan Kullarspor, rakibini Halil İbrahim’in (2) ve Melih Küçükkeskin’in attığı gollerle 3-1 yendi. Kullarspor’un grubunda yer alan Keşan Orduspor çekildiği için temsilcimiz, İstanbul takımı ile bir kez daha oynadı. Bu kez rakibini Halil İbrahim’in golleriyle 2-0 mağlup etti, finale adını yazdırdı. Kırmızı-Siyahlı ekip, finalde Gebzespor’u 2-0 yenerek eleyen İstanbul’un bir diğer takımı Pendik Velibabaspor ile karşılaştı.

PENDİK VELİBABASPOR’U YENDİ

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta kazanan takım penaltı atışlarında belli oldu. Kullarspor, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı, Türkiye’de son 16 takım arasına kalmayı başardı. Teknik Sorumlu Sinan Erkol, “İki İstanbul takımını yenerek şampiyon olduk. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Bizi bu maçta da yalnız bırakmayan sporcularımın ailelerine de teşekkür ediyorum” dedi.