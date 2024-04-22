Kullarspor’un gençleri bunu hep yapıyor

Kırımız-Siyahlı ekip, Tekirdağ’da yapılan U-16 yaş grubunda finalde Pendik Velibabaspor’u normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi, Türkiye7de yine son 20 takım arasına kaldı.
U-16’LARDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI
Tekirdağ’da ilk gün İstanbul Başakşehir Beşmevsim Gençlik ile karşılaşan Kullarspor, rakibini Halil İbrahim’in (2) ve Melih Küçükkeskin’in attığı gollerle 3-1 yendi. Kullarspor’un grubunda yer alan Keşan Orduspor çekildiği için temsilcimiz, İstanbul takımı ile bir kez daha oynadı. Bu kez rakibini Halil İbrahim’in golleriyle 2-0 mağlup etti, finale adını yazdırdı. Kırmızı-Siyahlı ekip, finalde Gebzespor’u 2-0 yenerek eleyen İstanbul’un bir diğer takımı Pendik Velibabaspor ile karşılaştı.
PENDİK VELİBABASPOR’U YENDİ
Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta kazanan takım penaltı atışlarında belli oldu. Kullarspor, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı, Türkiye’de son 16 takım arasına kalmayı başardı. Teknik Sorumlu Sinan Erkol, “İki İstanbul takımını yenerek şampiyon olduk. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Bizi bu maçta da yalnız bırakmayan sporcularımın ailelerine de teşekkür ediyorum” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.