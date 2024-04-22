Maşukiye’nin eski muhtarı hayatını kaybetti

Bir süredir akciğerlerinden rahatsız olan, fenalaşınca hastaneye kaldırılan Hakkı Ejdreroğlu yoğun bakımdaki üçüncü gününde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Maşukiye’de Boğaziçi Restoran’ın sahibi olan, 3 çocuk babası Hakkı Ejderoğlu’nun cenazesi bugün öğlen vakti Soğuksu Cami’nde kılınan namaz sonrasında Maşukiye mezarlığında toprağa verildi. Hakkı Ejderoğlu 1993 yılında Maşukiye Soğuksu Mahallesi muhtarı seçilmiş, bir dönem bu görevi yapmıştı.