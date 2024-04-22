Bir süredir akciğerlerinden rahatsız olan, fenalaşınca hastaneye kaldırılan Hakkı Ejdreroğlu yoğun bakımdaki üçüncü gününde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Maşukiye’de Boğaziçi Restoran’ın sahibi olan, 3 çocuk babası Hakkı Ejderoğlu’nun cenazesi bugün öğlen vakti Soğuksu Cami’nde kılınan namaz sonrasında Maşukiye mezarlığında toprağa verildi. Hakkı Ejderoğlu 1993 yılında Maşukiye Soğuksu Mahallesi muhtarı seçilmiş, bir dönem bu görevi yapmıştı.
Maşukiye’nin eski muhtarı hayatını kaybetti
Kartepe Maşukiye’nin tanınmış ve sevilen isimlerinden Hakkı Ejderoğlu(74) vefat etti.
22 Nis 2024 - 15:03 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Hayrettin Albayrak
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.