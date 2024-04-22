Antrenör Yasin Aktem kaza kurbanı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yasin Aktem (27) yönetimindeki motosiklet, İzmir- İstanbul otobanı Görükle bağlantı kavşağında, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Aktem, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aktem'in kentte faaliyet gösteren MG Spor Kulübünde basketbol antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.
TOFAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI
Tofaş Spor Kulübü olayın ardından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
- Kulüp altyapımızda da forma giyen; son olarak Bursa’daki basketbol okulları organizasyonumuzu gerçekleştiren MG Spor Kulübü’nde antrenör olarak görev yapan Yasin Aktem’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileriz.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.