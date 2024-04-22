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Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı mask
Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı
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Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, turizmin ilçenin kalkınması için önemli olduğunu kaydetti.

Özellikle kırsal turizmin Karamürsel'i geliştireceğini ifade eden Canbaba, "Tesislerimizi artırmamız lazım. 20 milyondan fazla nüfusun ortasındayız; İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya... Buradaki nüfusları hesap edin, inanılmaz turist potansiyeli var. Gençlerimiz mahallerindeki kırsal yerlerimizi geliştirdiklerinde hiçbir yere gitmeden burada istihdam olur." diye konuştu.

Canbaba, ilçede karavan park alanına ihtiyaçları olduğunu belirterek, buranın Karamürsel'in tanıtımını sağlayabileceğini dile getirdi.

İlçede trekkinge uygun alanların bulunduğunu, bunların biraz daha geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Canbaba, "Burada değişik turizm aktiviteleri yapabiliriz. Bu da burada yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırabilir. Gençlerimize güveniyoruz, geleceğimiz bugünden daha iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan yerlerin tanıtımı yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, koro gösterisi gerçekleştirildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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22 Nis 2024 - 15:21 AA Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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