Gölcükspor haftanın karlı takımı

KEŞANSPOR KARŞISINDA 60.DAKİKADA 4-0 ÖNDEYDİ
Geçen hafta Gebzespor’a deplasmanda mağlup olan Gölcükspor, Pazar günü sahasında Keşanspor’u ağırladı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Gölcükspor, bu kez maça iyi başladı. İlk yarıyı Ender Acar (2) ve Burak Toker’in attığı gollerle 3-0 önde bitirdi. 60.dakikada Emre Okur farkı 4’e çıkardı. Son 10 dakikada konuk takım iki gol bulsa da, maçı 4-2 kazanan Kırmızı-Siyahlı ekip, il sıralamasında Kullarspor’a 3, Diliskelesispor’a da 4 puan fark yaptı. Gölcükspor, bu hafta zorlu İstanbul deplasmanında Feriköyspor ile karşılaşacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
26
20
4
2
67
13
64
25
19
3
3
67
12
60
26
16
4
6
61
16
52
25
14
7
4
52
20
49
25
14
5
6
48
24
47
25
13
5
7
39
29
44
25
12
5
8
47
21
41
25
12
4
9
37
24
40
25
9
6
10
37
32
33
25
10
3
12
49
44
33
25
7
2
16
21
43
23
26
7
1
18
27
56
22
25
6
3
16
25
42
21
25
1
1
23
11
103
4
25
1
3
21
8
117
3
TOPLU SONUÇLAR
Babaeskispor: 1 Çorluspor: 5
Gölcükspor: 4 Keşanspor: 2
Kullarspor: 1 Feriköyspor: 0
Sarayspor: 1 Diliskelesispor: 2
Taçspor: 17 Lüleburgaz: 0
Uzunköprüspor: 1 Gebzespor: 5
İFA spor: 3 Yuvacıkspor: 0
HAFTANIN MAÇLARI
28 NİSAN PAZAR
15.00 Kapaklıspor-Taçspor
15.00 Diliskelesispor-İFA Spor
15.00 Yuvacıkspor-Babaeskispor
15.00 Feriköyspor-Gölcükspor
15.00 Gebzespor-Sarayspor
15.00 Lüleburgaz-Kullarspor
15.00 Keşanspor-Uzunköprüspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.