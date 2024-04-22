Gölcükspor haftanın karlı takımı

KEŞANSPOR KARŞISINDA 60.DAKİKADA 4-0 ÖNDEYDİ

Geçen hafta Gebzespor’a deplasmanda mağlup olan Gölcükspor, Pazar günü sahasında Keşanspor’u ağırladı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Gölcükspor, bu kez maça iyi başladı. İlk yarıyı Ender Acar (2) ve Burak Toker’in attığı gollerle 3-0 önde bitirdi. 60.dakikada Emre Okur farkı 4’e çıkardı. Son 10 dakikada konuk takım iki gol bulsa da, maçı 4-2 kazanan Kırmızı-Siyahlı ekip, il sıralamasında Kullarspor’a 3, Diliskelesispor’a da 4 puan fark yaptı. Gölcükspor, bu hafta zorlu İstanbul deplasmanında Feriköyspor ile karşılaşacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Babaeskispor: 1 Çorluspor: 5

Gölcükspor: 4 Keşanspor: 2

Kullarspor: 1 Feriköyspor: 0

Sarayspor: 1 Diliskelesispor: 2

Taçspor: 17 Lüleburgaz: 0

Uzunköprüspor: 1 Gebzespor: 5

İFA spor: 3 Yuvacıkspor: 0

HAFTANIN MAÇLARI

28 NİSAN PAZAR

15.00 Kapaklıspor-Taçspor

15.00 Diliskelesispor-İFA Spor

15.00 Yuvacıkspor-Babaeskispor

15.00 Feriköyspor-Gölcükspor

15.00 Gebzespor-Sarayspor

15.00 Lüleburgaz-Kullarspor

15.00 Keşanspor-Uzunköprüspor