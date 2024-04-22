Kullarspor pes etmiyor

FERİKÖYSPOR MAÇINDA ÇOK ZORLANDI

İki hafta önce Bursalı teknik adam Eser Kardeşler ile yollarını ayıran Kırmızı-Siyahlı ekipte takımın başına altyapı sorumlusu Ayhan Özkar ve ekibi getirilmişti. Ayhan Özkar ile geçen hafta çıktığı ilk maçta Keşanspor’u 2-1 mağlup eden Kullarspor, Pazar günü de evinde Feriköyspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta Kullarspor, 79.dakikada Emre Yılmaz’ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bünyamin’in ortasında arka direkte topla buluşan Emre Yılmaz, Kullarspor’a 3 puanı getiren isim oldu. Kullarspor, Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Lüleburgazspor ile deplasmanda karşılaşacak.