Kullarspor pes etmiyor

FERİKÖYSPOR MAÇINDA ÇOK ZORLANDI
İki hafta önce Bursalı teknik adam Eser Kardeşler ile yollarını ayıran Kırmızı-Siyahlı ekipte takımın başına altyapı sorumlusu Ayhan Özkar ve ekibi getirilmişti. Ayhan Özkar ile geçen hafta çıktığı ilk maçta Keşanspor’u 2-1 mağlup eden Kullarspor, Pazar günü de evinde Feriköyspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta Kullarspor, 79.dakikada Emre Yılmaz’ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bünyamin’in ortasında arka direkte topla buluşan Emre Yılmaz, Kullarspor’a 3 puanı getiren isim oldu. Kullarspor, Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Lüleburgazspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.