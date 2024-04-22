Gebzespor takipte

BURAK BABA 2-0 ÖNE GEÇİRDİ

Geçen hafta kent derbisinde sahasında Gölcükspor’u uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıyan Gebzespor, pazar günü deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk oldu. İlk yarıyı Burak Baba’nın 32.dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan temsilcimiz de, aynı oyuncu 47.dakikada farkı ikiye çıkardı. 59.dakikada Adem Parlak skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip 62.dakikada farkı ikiye indirse de, son 10 dakikada Murat Yetimhallaç ve Tolga Kılıç ile iki gol daha bulan Gebzespor, maçtan 1-0 galip ayrıldı. Gebzespor, bu hafta evinde Sarayspor’u konuk edecek. Çorluspor ise haftayı bay geçecek.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Babaeskispor: 1 Çorluspor: 5

Gölcükspor: 4 Keşanspor: 2

Kullarspor: 1 Feriköyspor: 0

Sarayspor: 1 Diliskelesispor: 2

Taçspor: 17 Lüleburgaz: 0

Uzunköprüspor: 1 Gebzespor: 5

İFA spor: 3 Yuvacıkspor: 0

HAFTANIN MAÇLARI

28 NİSAN PAZAR

15.00 Kapaklıspor-Taçspor

15.00 Diliskelesispor-İFA Spor

15.00 Yuvacıkspor-Babaeskispor

15.00 Feriköyspor-Gölcükspor

15.00 Gebzespor-Sarayspor

15.00 Lüleburgaz-Kullarspor

15.00 Keşanspor-Uzunköprüspor