Gebzespor takipte

BURAK BABA 2-0 ÖNE GEÇİRDİ
Geçen hafta kent derbisinde sahasında Gölcükspor’u uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıyan Gebzespor, pazar günü deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk oldu. İlk yarıyı Burak Baba’nın 32.dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan temsilcimiz de, aynı oyuncu 47.dakikada farkı ikiye çıkardı. 59.dakikada Adem Parlak skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip 62.dakikada farkı ikiye indirse de, son 10 dakikada Murat Yetimhallaç ve Tolga Kılıç ile iki gol daha bulan Gebzespor, maçtan 1-0 galip ayrıldı. Gebzespor, bu hafta evinde Sarayspor’u konuk edecek. Çorluspor ise haftayı bay geçecek.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
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26
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13
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25
19
3
3
67
12
60
26
16
4
6
61
16
52
25
14
7
4
52
20
49
25
14
5
6
48
24
47
25
13
5
7
39
29
44
25
12
5
8
47
21
41
25
12
4
9
37
24
40
25
9
6
10
37
32
33
25
10
3
12
49
44
33
25
7
2
16
21
43
23
26
7
1
18
27
56
22
25
6
3
16
25
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21
25
1
1
23
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1
3
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3
TOPLU SONUÇLAR
Babaeskispor: 1 Çorluspor: 5
Gölcükspor: 4 Keşanspor: 2
Kullarspor: 1 Feriköyspor: 0
Sarayspor: 1 Diliskelesispor: 2
Taçspor: 17 Lüleburgaz: 0
Uzunköprüspor: 1 Gebzespor: 5
İFA spor: 3 Yuvacıkspor: 0
HAFTANIN MAÇLARI
28 NİSAN PAZAR
15.00 Kapaklıspor-Taçspor
15.00 Diliskelesispor-İFA Spor
15.00 Yuvacıkspor-Babaeskispor
15.00 Feriköyspor-Gölcükspor
15.00 Gebzespor-Sarayspor
15.00 Lüleburgaz-Kullarspor
15.00 Keşanspor-Uzunköprüspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.