Diliskelesispor bu kez kazandı

Mavi-Beyazlı ekip, 37.dakikada İsmail Can Taşkıran ve 41.dakikada Yasin Bayram’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek sayısını 47.dakikada Berat Kubat attı. Diliskelesispor, Pazar günü evinde İstanbul’un güçlü takımı İFA Spor’u konuk edecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.