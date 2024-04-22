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Yuvacıkspor, İFA'ya penaltılarla mağlup

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BAL’dan düşmesi haftalar önce kesinleşen Yuvacıkspor, buna rağmen genç oyuncularla ligde mücadelesini centilmence sürdürüyor.

Yuvacıkspor, İFA'ya penaltılarla mağlup mask
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Siyah-Beyazlı ekip, son maçında pazar günü İstanbul deplasmanından İFA Spor’a ilk iki golünü penaltıdan yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Osman Kaba’nın çalıştırdığı Yuvacıkspor, 4 yıl kaldığı BAL’a bu sezon veda ediyor. 

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

26

20

4

2

67

13

64

2.GEBZESPOR

25

19

3

3

67

12

60

3.TAÇSPOR

26

16

4

6

61

16

52

4.İFA

25

14

7

4

52

20

49

5.FERİKÖY

25

14

5

6

48

24

47

7.GÖLCÜKSPOR

25

13

5

7

39

29

44

6.KULLAR 1975 SPOR

25

12

5

8

47

21

41

8.DİLİSKELESİSPOR

25

12

4

9

37

24

40

9.KEŞAN SPOR

25

9

6

10

37

32

33

10.KAPAKLISPOR

25

10

3

12

49

44

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

25

7

2

16

21

43

23

12.YUVACIKSPOR

26

7

1

18

27

56

22

13.SARAY SPOR 1953

25

6

3

16

25

42

21

14.BABAESKİSPOR

25

1

1

23

11

103

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

25

1

3

21

8

117

3

 

TOPLU SONUÇLAR

Babaeskispor: 1 Çorluspor: 5

Gölcükspor: 4 Keşanspor: 2

Kullarspor: 1 Feriköyspor: 0

Sarayspor: 1 Diliskelesispor: 2

Taçspor: 17 Lüleburgaz: 0

Uzunköprüspor: 1 Gebzespor: 5

İFA spor: 3 Yuvacıkspor: 0

HAFTANIN MAÇLARI

28 NİSAN PAZAR

15.00 Kapaklıspor-Taçspor

15.00 Diliskelesispor-İFA Spor

15.00 Yuvacıkspor-Babaeskispor

15.00 Feriköyspor-Gölcükspor

15.00 Gebzespor-Sarayspor

15.00 Lüleburgaz-Kullarspor

15.00 Keşanspor-Uzunköprüspor

 

Kaynak: Spor servisi

# İstanbul

22 Nis 2024 - 15:47 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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