Yuvacıkspor, İFA'ya penaltılarla mağlup

Siyah-Beyazlı ekip, son maçında pazar günü İstanbul deplasmanından İFA Spor’a ilk iki golünü penaltıdan yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Osman Kaba’nın çalıştırdığı Yuvacıkspor, 4 yıl kaldığı BAL’a bu sezon veda ediyor.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
26
20
4
2
67
13
64
25
19
3
3
67
12
60
26
16
4
6
61
16
52
25
14
7
4
52
20
49
25
14
5
6
48
24
47
25
13
5
7
39
29
44
25
12
5
8
47
21
41
25
12
4
9
37
24
40
25
9
6
10
37
32
33
25
10
3
12
49
44
33
25
7
2
16
21
43
23
26
7
1
18
27
56
22
25
6
3
16
25
42
21
25
1
1
23
11
103
4
25
1
3
21
8
117
3
TOPLU SONUÇLAR
Babaeskispor: 1 Çorluspor: 5
Gölcükspor: 4 Keşanspor: 2
Kullarspor: 1 Feriköyspor: 0
Sarayspor: 1 Diliskelesispor: 2
Taçspor: 17 Lüleburgaz: 0
Uzunköprüspor: 1 Gebzespor: 5
İFA spor: 3 Yuvacıkspor: 0
HAFTANIN MAÇLARI
28 NİSAN PAZAR
15.00 Kapaklıspor-Taçspor
15.00 Diliskelesispor-İFA Spor
15.00 Yuvacıkspor-Babaeskispor
15.00 Feriköyspor-Gölcükspor
15.00 Gebzespor-Sarayspor
15.00 Lüleburgaz-Kullarspor
15.00 Keşanspor-Uzunköprüspor
Kaynak: Spor servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.