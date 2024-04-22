Kocaeli’de kıymaya 2 ayda 130 TL zam geldi, zamlı fiyatlar ne kadar oldu?

Kırmızı ete üst üste gelen zamlardan Kocaeli’de nasibini aldı. Son iki ayda vatandaşların en çok tercih ettiği dana kıyma 130 TL zamlandı. Şubat ayında 130 TL olan dana kıyma Nisan ayında 580 TL’ye yükseldi.
İŞTE KOCAELİ’DE ET FİYATLARI
ÜRÜN ADI
ŞUBAT FİYATI (₺)
NİSAN FİYATI (₺)
450
Dana Kuşbaşı
620
550
Bütün Tavuk
110
140
Sarma
160
145
Tavuk Ciğeri
80
130
Çıtır Kelebek
150
400
Sucuk
590
400
Dana Yürek
200
80
Bahar Eti
430
280
Dana Dil
350
270
Kuyruk Eti
280
100
Kuzu Ciğeri
600
350
Kuzu Kelle
180
25
Dana Paça
140
80
Beyin
80
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.