Zincir marketin çöpleri etrafa saçıldı

Dilovası’nda yaşayan vatandaşlar, Şok Market’in çöplerinin etrafa saçıldığını belirtirken belediyenini daha sık denetim yapmasını istedi. Vatandaşlar yaşadıkları sorunu şu sözlerle anlattı: “ Kocaeli Dilovası Köşeler Mahallesi TOKİ konutlarında ki şok marketi şikayet ede ede bıktık. Yumurta kokar tavuk bozulur meyveler çürür kokar hele yazın sıcağında hiç girilmez kokudan. Ortalık hep dağınık paletler hiç eksik olmuyor. Çoğu paketli yiyecekler hep yerde. Klima falan çalışmaz. Hijyen koşulları çok kötü. Kısacası bıktık bıktık bıktık illallah ettik. Arabası olan mecbur gidip merkezden alışveriş yapıyor. Müsait olan dolmuşla gidip merkezden alıyor. Ama bunlara mecbur kalıyoruz. Ya kapatılsın yerine düzgün bir yer açılır ya da bir an önce bir çözüme kavuşsun.”

Kaynak: Haber Merkezi